Alla Civica di Casale il secondo appuntamento di ‘Quarta di Copertina’

CASALE - Prosegue la rassegna letteraria ‘Quarta di copertina’, l’iniziativa per far conoscere e scoprire autori e libri non solo locali. Dopo l’incontro con Daniela Piazza di inizio aprile, domani sarà la volta di Cristhian Scorrano. Dalle ore 18 di giovedì 28 aprile la Biblioteca Civica ospiterà l’autore di ‘Mi hanno rapito gli zingari. Una storia vera’ che dialogherà con Gianni Siccardi e Ilaria Piccardi.

Racconta la storia di Luigi, giovane italiano con pochi soldi, che è in viaggio attraverso i Balcani per raggiungere il mare della Grecia. Finito invece dentro un fosso in Macedonia si ritrova circondato da un folto gruppo di zingari. Comincia così la sua permanenza a Shutka, sobborgo di Skopje in cui risiede la più grande comunità rom al mondo, che si protrae per quasi tre mesi.

I prossimi appuntamenti di ‘Quarta di Copertina’ saranno giovedì 5 maggio con Bruno Geddo, venerdì 27 maggio con Sergio Favretto e giovedì 9 giugno con Renato Bianco.