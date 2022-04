CASALE - Dopo la diffusione della notizia della sfiducia del direttivo Pd all'ormai ex segretario cittadino Johnny Zaffiro, passano all'attacco i partiti di maggioranza a Casale.

In una nota congiunta dei capigruppo (Giampiero Farotto per Fratelli d'Italia, Alberto Drera per la Lega, Benedetto Riccobono per Forza Italia e Francesco Mazzucco per Difesa e Ripresa) la stoccata: «Il principale partito di opposizione a pochi mesi dall’insediamento sfiducia platealmente il suo segretario. Incapaci di trovare fra loro una sintesi a 24 mesi dalle elezioni, come possono candidarsi a governare la città? La compattezza di un centrodestra casalese, che permette alla città di migliorare costantemente, è la risposta alle loro inutili e demagogiche pretese di insegnare agli altri come far politica, che costantemente ascoltiamo durante le sedute del consiglio comunale. Si ripropone lo schema che già aveva bloccato l’allora amministrazione Palazzetti, quando incapaci di accordarsi fra le loro correnti interne, avevano messo in stallo la città. Nulla è cambiato e nulla cambierà nel prossimo futuro, impegnati a litigare fra di loro non potranno mai pensare al bene della città. E pensare che dicendosi democratici dovrebbero per primi rispettare ciò che esce dalle urne, anche interne alle sezioni, ma così probabilmente non è che pensano la politica. Le lotte interne al Pd delineano bene, già oggi, come in futuro l’inadeguatezza della minoranza saprà presentarsi ai cittadini».