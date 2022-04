For.Al: la due giorni al Salone Tartara su pregi e difetti dei social

CASALE - ‘APPrendiamo in sicurezza: diventare grandi con i nuovi media’ è l’iniziativa che For.Al ha organizzato a Casale presso il Salone Tartara in due giornate dedicate alla sicurezza sui social e al corretto utilizzo delle app, con un occhio di riguardo al trattamento dei dati personali.

L’evento, al quale hanno aderito, oltre alle classi della sede For.Al di Casale, anche un centinaio di allievi delle classi 3’ delle scuole secondarie di primo grado Trevigi, Dante e Negri, è iniziato con l’intervento della TikToker Giulia Spinelli, che si è soffermata sul corretto utilizzo del social offrendo anche una panoramica generale sulla web reputation ai ragazzi presenti. E mercoledì, nella seconda giornata, si è concluso con l’intervento di Massimiliano Rolando, responsabile della sede For.Al di Alessandria, informatico ed esperto in digitalizzazione, sicurezza digitale e social-media che ha approfondito le tematiche inerenti il trattamento dei dati personali in rete e messo in guardia i ragazzi sulle problematiche che possono sorgere con l’errato utilizzo dei social.

I due incontri sono stati articolati con formazione frontale dell’esperto e anche con workshop a piccoli gruppi di ragazzi per terminare con la plenaria e un breve dibattito sui dati scaturiti durante il lavoro di gruppo.

La responsabile della sede casalese di For.Al, Giusy La Rosa, in occasione dei due incontri, ha colto l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale che ha concesso il Salone Tartara per l’evento, Job Academy per il supporto e la collaborazione data e in particolare presidi e insegnanti accompagnatori dei ragazzi delle scuole medie e del For.Al, sottolineando la partecipazione attiva e l’interesse dimostrato dai giovani appassionati e utilizzatori dei social.