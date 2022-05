Partito al Leardi il corso dedicato alla storia dell’architettura

CASALE - È stato riproposto, con una nuova formulazione, il progetto di potenziamento sulla storia dell’architettura agli studenti dell'Istituto Leardi dell'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio.



La proposta di quest’anno prevede un primo modulo di 5 ore per tutti gli studenti del triennio, che toccherà temi e opere dalla classicità alla rivoluzione francese. A seguire, per le quinte che si avvicinano all’Esame di Stato, verrà sviluppato un secondo modulo, maggiormente focalizzato sull’architettura contemporanea: si partirà dalle riflessioni degli architetti rivoluzionari, come Boullée, Ledoux e Lequeu, fino agli architetti più recenti del postmoderno, passando per personalità come Aldo Rossi, Renzo Piano e Ieoh Ming Pei, con la sua piramide di vetro del Louvre.