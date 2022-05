Decoder gratis, lo porta il postino

Sono in arrivo altri aiuti governativi per il passaggio al nuovo digitale terrestre, non supportato dai vecchi televisori. La legge di bilancio 2022 ha previsto un'agevolazione per gli over 70 che abbiano una pensione non superiore ai 20 mila euro annui e che naturalmente siano abbonati Rai.

Questi utenti potranno ricevere gratuitamente il decoder di ultima generazione necessario per guardare la TV dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre. La consegna a domicilio sarà a cura di Poste Italiane.

Gli aventi diritto possono farne richiesta a Poste Italiane tramite il numero verde 800 776 883, il sito “Nuova TV Digitale” (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/) alla pagina relativa al bonus decoder a casa o uno qualsiasi degli oltre 12mila uffici postali in tutta Italia. Basterà avere il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità.

Saranno i postini a recapitare a casa il decoder, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per assistenza: 800 776 883.

Attenzione: se si usufruisce di questa agevolazione non si potrà più usare il Bonus TV-Decoder di 30 euro. Mentre, sarà possibile continuare ad accedere al Bonus Rottamazione TV relativo alla dismissione di un vecchio TV, ottenendo così uno sconto ulteriore fino a 100 euro per l’acquisto di un nuovo apparecchio compatibile con il nuovo standard.