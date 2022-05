Il Turricola Under 15 vola ai playoff per i Regionali

TERRUGGIA - Gli Under 15 della Turricola Terruggia chiudono il campionato del girone astigiano al secondo posto con 45 punti, a soli due punti dalla prima in classifica Solero, battuta nella sfida di ritorno tra le mura nemiche. I ragazzi di mister Andrea Bertelli e mister Avio Marianini si preparano quindi ad affrontare i playoff per la contendersi l'accesso ai regionali, con in calendario due appuntamenti: i terruggesi affronteranno prima l'Alba Calcio (girone Cuneo B) e poi la qualificata del girone alessandrino (verosimilmente una tra Don Bosco e Asca).

I Giovanissimi gialloblu, accompagnati nell'ultima parte della stagione dal dirigente Alex Demichelis, possono fregiarsi della miglior difesa del girone (11 goal subiti) con il secondo miglior attacco (74 goal fatti). Luca Cotoia, con all'attivo 39 goal, è confermato capocannoniere dell'intero girone. La rosa è composta da Aloisi Francesco, Bernardi Luca, Bertelli Marco, Bovera Matteo, Cavriani Tommaso, Cotoia Luca, Demichelis Francesco, Fabris Riccardo, Imarisio Mattia, Leone Umberto, Maffezzoni Luca, Mangia Andrea, Meloni Matteo, Merlo Alessandro, Moscardo Nicolo’ , Pulitano’ Lorenzo, Rabacchi Niccolo, Ricardi Luca, Santoro Nicholas, Segato Nicolo’, Spadaro Mattia, Tallarico Samuele.