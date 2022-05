Alla Luzzati di Casale tutti i laboratori di maggio

CASALE - Anche maggio è un mese pieno di iniziative per la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale. Domani, 5 maggio, si inizia con l’appuntamento di ‘Martedì e giovedì da favola’, letture a bassa voce a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Marinella, che intratterranno dalle 16.30 alle 18.30 anche del 24, 26 e 31 maggio. Proseguirà poi la collaborazione con il MonFest 2022, la biennale di fotografia, con un doppio evento: domenica 8 'Cianotipia. Istruzioni per piccoli’ con il fotografo Angelo Ferrillo, mentre domenica 29 sarà la volta del laboratorio dei sogni curato da Elena Givone. L’inizio è fissato per le 15. Domenica 15 toccherà a ‘Voliamo in alto con gli aquiloni’, una giornata interamente dedicata alla costruzione e al lancio di questi famosi giochi. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione 30 Kite Club di Genova che si svolgerà al Parco Eternot. L’ottavo incontro del ciclo ‘Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco’ i laboratori, con passeggiate, organizzati dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo è in programma invece per martedì 17 maggio.Per questo mese Renza Baiardi proporrà alle 17 ‘Bum… esplode la biodiversità’, un laboratorio di costruzione delle bombe di semi.

Giovedì 19 ritorna ‘Ma che bel castello marcondirondirondello’, a cura dell’associazione Orizzonte Casale, con ‘La terra è una meridiana? Giochiamo con le ombre del sole!’. Mercoledì 25 alle 17 ci sarà il secondo appuntamento con il Cai per il ciclo ‘Sentieri da scoprire, montagne da raggiungere’. Fabrizio Ferrero parlerà di Acqua e montagna. Sabato 28 maggio alle 10.30 l’associazione Penelope proporrà ‘Uffa che barba’. Il mese si concluderà poi con l’ormai tradizionale laboratorio orticolo di Giovanni Ganora martedì 31 maggio alle 17. Protagoniste assolute saranno le fragole. Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.

Con maggio, infine, tornano in esposizione nelle sale della Biblioteca Luzzati al Castello del Monferrato le novità librarie. Accanto ai libri ci saranno anche i lavori creativi preparati dalle classi della scuola primaria IV Novembre.