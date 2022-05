Energica mette in guardia dalle telefonate e dal porta a porta

CASALE - Energica mette in guardia i monferrini dagli incaricati di «Alcune Società di vendita poco trasparenti che stanno contattando telefonicamente, tramite call center o con visite a domicilio porta a porta i nostri clienti e/o cittadini del nostro territorio utilizzando molteplici argomenti come ad esempio l’applicazione di sconti, riduzioni previste dalla Regione Piemonte o il controllo dei dati in nome di Autorità, Enti ed ultimamente addirittura da parte del Comune di Casale Monferrato, ecc... Tutto falso! - spiegano dalla società - Si tratta di informazioni inesatte volte solo ad estorcere un nuovo contratto (per il gas o l’energia elettrica) in maniera truffaldina. Nel caso aveste inconsapevolmente fornito pochi “Sì” telefonici, o abbiate fornito i Vostri dati anagrafici, non esitate a contattarci ai nostri numeri : 0142/334402 - 334945. Ricordiamo infatti che Energica non effettua questo tipo di telefonate né svolge la propria attività porta a porta ma mette sempre a disposizione di tutti i cittadini il proprio sportello di Via G.A. Morano, 1/C a Casale Monferrato (Al) ed il proprio personale dipendente ai numeri sopra riportati».