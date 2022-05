Il cimitero ebraico apre le porte ai visitatori per un’unica giornata

CASALE - È prevista per questa domenica 8 maggio la visita guidata all’antico cimitero ebraico, organizzata dalla comunità casalese.

L’evento inizierà alle 16 e a raccontare la storia e tutte le curiosità sarà Lucilla Rapetti. In città, seconda comunità ebraica del Piemonte, esistono infatti due cimiteri destinati alle sepolture ebraiche. Il cimitero vecchio che sarà visitabile per questa occasione è quello situato in via Negri, il cui primo utilizzo risale al 1732. Per accedere alla visita la prenotazione è obbligatoria chiamando Lo 0142 71807 dal Lunedì al Venerdì, solo al mattino.