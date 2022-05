Maggiociondolo a Cella Monte: si parte con gli artisti junior locali

CELLA MONTE - Torna anche quest’anno la rassegna musicale ‘Maggiociondolo’ a Cella Monte: l’inizio domani, sabato 7 maggio, alle 17.30 presso la chiesetta di Sant'Antonio. La manifestazione è realizzata dal Monferrato Classic Festival, sotto la direzione artistica di Sabrina Lanzi.

Si aprirà il sipario proprio con la categoria Junior, novità di questa edizione 2022 che vedrà come protagonisti tre giovanissimi pianisti per proseguire durante tutte le domeniche pomeriggio del mese con alcuni giovani talenti selezionati dal direttore artistico. Questi piccoli artisti si esibiranno per tutto il weekend, sia sabato che domenica pomeriggio. I prossimi appuntamenti saranno il 15 maggio con il giovane Giorgio Colleoni, domenica 22 con il duo clarinetto e pianoforte di Valeria Lupi e Marco Prevosto. L’ultimo concerto è previsto per il 29 maggio con Matteo Pinna. Gli spettacoli si terranno tutti nella chiesa di Sant’Antonio alle 17.30.