Per la festa della mamma torna il mercatino dell’antiquariato

CASALE - Domenica 8 maggio nuova edizione del Mercatino dell’Antiquariato a Casale, in concomitanza come da tradizione con la rassegna Casale Città Aperta. La data, per questo mese, è speciale perché domenica sarà anche la Festa della mamma.

Al Mercato Pavia saranno ancora una volta attesi oltre 300 espositori, insieme agli stand anche del Farmer Market. Il mercatino sarà aperto dalle 8.30 fino alle 17. L’ingresso avverrà da Piazza Castello, l’uscita dal cancello sotto la palazzina liberty. Non è più obbligatorio il Green Pass né l’uso della mascherina all’interno dell’area espositiva.