Murisengo: apre lunedì il Centro Raccolta Rifiuti da 800mila euro

MURISENGO - Sarà in funzione già da lunedì, per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato dalle 8.20 alle 13.20) il nuovo Centro Raccolta di Cosmo spa a Murisengo.

Il sito, in frazione Gallo, realizzato grazie alla disponibilità del Comune monferrino e con il supporto del Consorzio Casalese Rifiuti, retto pro tempore dal sindaco di Moncalvo e vicepresidente Christian Orecchia (giovedì dovrebbero esserci le nuove elezioni), è costato poco meno di 800mila euro, due terzi dei quali arrivano da Cosmo, 250mila invece da un finanziamento regionale a fondo perduto. Vi lavoreranno due addetti. Entro fine maggio è prevista un'implementazione, con una tettoia per i raee.

Il Centro Raccolta è sorto nel luogo dove era collocata un'area ecologica, dove operavano i 'Nonni Amici'. Ora tutto diventa più efficiente e professionale per i valcerrinesi; si prevede che il servizio possa interessare un bacino di circa 5/6000 persone (ma vi potranno conferire i rifiuti potenzialmente tutti gli interessati dal territorio del Ccr/Cosmo), decisamente scomode nel viaggio fino a Casale per conferire i rifiuti. Alla cerimonia inaugurale di questa mattina parata di una quindicina di sindaci con il padrone di casa Giovanni Baroero, il presidente di Cosmo Guido Gabotto, Enrico Bussalino e Matteo Gualco, rispettivamente presidente e vice della provincia, oltre a Orecchia per il Ccr.