Alessandria e Occimiano, stop al tiebreak. Valenza sorride

ALESSANDRIA - Alessandria Volley porta la capolista al tiebreak. Cinque set ad alta intensità nella prima gara di playoff di C femminile: al PalaCima le ragazze di Marco Ruscigni confermano il livello molto alto di tutto il girone di ritorno, e impegnano Lilliput Settimo, dominatrice del campionato.

Con la spinta del tifo, le alessandrine per due volte rimontano: alle ospiti il primo set, 16/25, immediata la replica delle padrone di casa, 25/16. Lilliput di nuovo aavanti, 19/25, ma Alessandria, giocando una pallavolo di assoluta qualità ed efficacia, pareggia ancora, e nettamente, 25/13. Cedendo solo al quinto, 11/15, ma dimostrando di potersela giocare al vertice in questa seconda fase.

Nell'altro raggruppamento la quinta frazione è fatale a Nuova Elva Occimiano, superata in casa da La Folgore Carrozzeria Mescia. Alle ospiti il primo, 14/25, le ragazze di Gombi ingranano finalmente e ribaltano il punteggio, 25/14, 25/17, ma non riescono a chiudere il quarto, 23/25. E cedono al tiebreak, in volata, 13/15.

Festa a Valenza e Acqui

Esulta Zs Ch Valenza, che inizia con un successo il cammino nei playout per tenere la C: 3/1 su Sangone Nichelino, il primo è lottato e risolto ai vantaggio per le orafe, 29/27, che si fanno raggiungere nel secondo, 19/25. Ancora una maratona nel terzo, chiuso sempre 29/27, ed è la svolta per prendere i primi tre punti, 25/18 nel quarto.

Nei playoff della D maschile Cetip Makhymo Acqui a un passo dalla C: terzo successo in altrettante gare per i termali, 3/1 in casa di Conad Montanaro, che si impone nel primo, 25/19, ma dal secondo Acqui sale in cattedra, 12/25, 22/25, 23/25, respingendo gli ultimi assalti dei padroni di casa. Fra sette giorni l'ultima tappa verso la categoria superiore.