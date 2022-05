Spunti, emozioni e anche verdetti. Tra i dilettanti è andata in scena un'altra domenica caratterizzata da tanti motivi di interesse: ripercorriamola, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D il Casale non si ferma più e grazie a una doppietta di Forte vince anche a Bra (2-1), allungando la striscia positiva e consolidando la propria posizione. Affonda, invece, il Derthona, battuto a domicilio dalla Sanremese.

Eccellenza: l'Acqui regola 3-2 il Rivoli con Guazzo e Innocenti (doppietta), ma non riesce a salire sul treno playoff e chiude la propria stagione con qualche rimpianto. Il Castellazzo, invece, si congeda travolgendo 5-1 l'Atletico Torino: per Molina è la terza vittoria consecutiva.

Distanze invariate in Promozione, dove sia la capolista LueseCristo che la Novese pareggiano 0-0, rispettivamente contro PastorStay e Pozzomaina. I biancocelesti sprecano la grande occasione per il sorpasso e si fanno avvicinare dalla Pro Villafranca, che supera senza problemi l'ostacolo Asca. Successo prezioso per la Valenzana Mado, 1-0 a Chieri, mentre Gaviese e Santostefanese dividono la posta. L'Arquatese festeggia con i tre punti il proprio debutto nel 'nuovo' Garrone, domenica da dimenticare per l'Ovadese.

In Prima Categoria reti bianche nello scontro al vertice tra Felizzano e Don Bosco Asti, mentre la Fulvius sale sull'ottovolante a spese del Solero. Bene la Capriatese, capace di battere 3-1 il Monferrato, mentre il Cassano va a vincere a Tassarolo.

Seconda Categoria: la Frugarolese piega 2-0 l'Europa Bevingros grazie alle reti di Perfumo e del Principe Giordano, festeggiando la promozione anticipata in Prima Categoria. Per la squadra di Tafuri è un successo meritato, giunto al termine di un appassionante testa a testa con l'Atletico Acqui.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, con la Junior Asca che non va oltre lo 0-0 contro la Vignolese (Ghe sbaglia un rigore a tempo scaduto) e con Fortuna Melior che fa 1-1 in casa di Valmadonna San Michele. Giornata caratterizzata dai pareggi, dilaga il Garbagna contro la cenerentola.