CASALE - Si è svolta ieri, per la prima volta in assoluto, la ‘Giornata con la Cri’, un progetto realizzato dal Comitato di Croce Rossa casalese in piazza Castello. L’evento è iniziato alle 9 ed è andato avanti per tutta la domenica, fino alle 18. Lo scopo era far conoscere alla cittadinanza tutte le attività di cui si occupa il Comitato, dagli interventi di primo soccorso fino alle donazioni di sangue.

Sono state molte le iniziative presentate: oltre all’inaugurazione di un nuovo mezzo, si è tenuta anche una dimostrazione di manovre salva-vita a tempo di Stayin Alive dei Bee Gees. «Avevamo iniziato a ragionare su quest’evento nel 2019, ma poi con la pandemia tutto si era fermato. Oggi finalmente, proprio l’8 maggio che è la Giornata Mondiale di Croce Rossa, siamo riusciti a realizzare questo ‘villaggio Cri’, come ad alcuni di noi piace chiamarlo» ha spiegato la presidente del Comitato casalese Anna Chiara Bossi.