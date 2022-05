A Terruggia si è conclusa la prima edizione di 'Giochi in piazza'

TERRUGGIA - Una giornata intera dedicata al gioco: è stata questa la prima proposta del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, appena insediato. L'evento è stato chiamato 'Giochi, musica e parole' e si è tenuto sabato scorso, 7 maggio, a Terruggia. L'argomento è stato sviluppato da più punti di vista e linguaggi, oltre che con il corpo anche con la musica, le parole e le immagini.

Si è iniziato al Teatro delle Muse, con i saluti da parte del consigliere Luigina Genovese, coordinatrice del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Fiorenza Bucciarelli, insegnante di pianoforte al Conservatorio di Alessandria ed artista raffinata, e Elena Slawinska, autrice dei testi in rima, hanno poi presentato il libro 'Ciuciubabka - tutto per gioco'. Si sono così alternate letture di filastrocche e brani suonati al pianoforte dagli allievi del Conservatorio di Alessandria.

Hanno terminato l'incontro i saluti del sindaco Maria Luisa Musso, dal presidente della Proloco Francesco Scarpino e del sindaco dei Bambini Carolina Pampana che ha invitato i presenti a spostarsi in piazza Vittorio Emanuele per i giochi organizzati tra corsa coi sacchi, percorso misto, tiro alla fune e rottura delle pignatte. Alla fine tutti premiati con una coccarda per ricordare la prima edizione dei Giochi in piazza 2022.