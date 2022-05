MonFest 2022: gli appuntamenti del weekend a Casale

CASALE - Proseguono gli appuntamenti del MonFest 2022 di Casale, la biennale di fotografia monferrina curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli. Sabato 14 ci sarà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri ‘I maestri che vivono nel Piemonte’: Mariateresa Cerretelli incontrerà alle 17 nella Sala Marescalchi del Castello di Casale Guido Harari e Paolo Ranzani. Tema dell’evento ‘Ispirazioni a confronto’, che anticipa la grande antologica di Guido Harari in programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 1° giugno 2022.

Ancora aperte invece le iscrizioni a ‘Il laboratorio dei sogni’, il workshop di Elena Givone organizzato in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati.

Dalle 15 i giovani partecipanti potranno lasciarsi ispirare dagli ‘oggetti magici’ utilizzati dall'artista torinese durante i suoi progetti che raccontano i sogni dei bambini nel mondo e posare così sul set fotografici, scegliere il loro oggetto magico preferito e condividere il proprio sogno. È possibile prenotarsi al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.

Le mostre del MonFest

Castello del Monferrato

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Gabriele Basilico – Gabriele Basilico nel Monferrato – a cura di Andrea Elia Zanini

Silvio Canini - Il mondo di Silvio Canini - a cura di Elena Ceratti

Ilenio Celoria – Fotomorfosi-infernot - a cura di Simona Ongarelli

Vittore Fossati – Il Tanaro a Masio – a cura di Giovanna Calvenzi

Francesco Negri – Omaggio a Francesco Negri – a cura di Elisa Costanzo e Luigi Mantovani

Claudio Sabatino – Fotografare il tempo. Pompei e dintorni - a cura di Renata Ferri

Valentina Vannicola – Living Layers - a cura di Mariateresa Cerretelli

Da Casale al Po alle colline del Monferrato – Esposizione delle 34 migliori opere dell’omonimo concorso a cura di Paola Casulli

Teatro Municipale

sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Raoul Iacometti – #homeTOhome - a cura di Luciano Bobba

Cattedrale di Sant’Evasio

sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Maurizio Galimberti – Tributo a Leonardo – a cura di Mariateresa Cerretelli con la collaborazione della galleria Dadaeast di Roma

Accademia Filarmonica

sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Future armonie a cura di Benedetta Donato che comprende:

Mostra personale di Silvia Camporesi, Domestica - Vincitrice del Premio Soroptimist Storie di donne

Videoproiezione di Daniela Berruti, Una storia d'amore - Menzione Speciale Progetto dedicato a Casale Monferrato con i progetti di altre cinque autrici finaliste: Anne Conway, Isabella De Maddalena, Isabella Franceschini, Patrizia Galliano, Antonella Monzoni; a cura di Stefano Viale Marchino

Mostra collettiva, Guardarsi per rinascere. Ritratti e autoritratti al femminile, Studentesse Istituto d'Istruzione Superiore Leardi – Liceo Artistico Angelo Morbelli, a cura di Ilenio Celoria

Sinagoga

domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18:

Lisetta Carmi – Viaggio in Israele e Palestina. Fotografie 1962-1967 - a cura di Daria Carmi e Giovanni Battista Martini

Infine, che è possibile visitare le esposizioni del Castello del Monferrato anche durante la settimana per gruppi di almeno 10 persone e per le scolaresche. Per prenotare, contattare lo Iat - Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato – allo 0142 444330 o a iat@comune.casale-monferrato.al.it.