Casale, la serie continua. Ora playoff con Varese

CASALE - Un gol per parte nella ripresa, il pareggio con il Ligorna (1-1) permette al Casale di allungare la striscia e l'imbattibilità della gestione Sesia 2.0 e confermare il terzo posto, tenendo a 1 punto il Varese, che vince in casa del Pont Donnaz (1-2). In caso di arrivo alla pari, avrebbe avuto il vantaggio dello scontro diretto. Invece la semifinale playoff sarà Casale - Varese

Primo tempo senza reti, nella ripresa il ritorno al gol di Gatto, importante recupero, schierato titolare, al 6', consegna il momentaneo vantaggio ai padroni di casa.

Che dura 17 minuti dopo: al 23' pareggia la formazione allenata dall'ex grigio Giorgio Roselli, a segno Donaggio. E il punteggio non cambia più, nonostante qualche tentativo, da una parte e dall'altra, e ritmi non altissimi, complice il grande caldo.

Ora testa agli spareggi: Casale con il vantaggio della posizione e del fattore campo, l'altro abbinamento è Sanremese - Bra.

CASALE - LIGORNA 1-1

Marcatori: st 6' Gatto, 23' Donaggio

Casale: Guerci; Montenegro, Darini, Gianola, Cannia; D'Ancora, Onishchenko, Mullici; Candido, Gatto, Amayah. A disp.: Paloschi, Forte, Martin, Continella, Gilli, Casella, Albisetti, Silvestri, Giacchino. All.: Sesia