Upo: al via l'European Master in Disaster Medicine

NOVARA - È iniziata venerdì 13 al Campus Universitario Perrone di Novara - e durerà fino a venerdì 27 maggio - la ventesima edizione dell’European Master in Disaster Medicine (Emdm), organizzata dal Crimedim (Centro di ricerca e formazione in medicina dei disastri, assistenza umanitaria e salute globale) dell’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con il centro di ricerca ReGEDiM della Vrije Universiteit di Bruxelles.

L’ospite speciale a cui è stata affidata la lezione inaugurale è il professor Gregory Ciottone, Direttore della Divisione di Medicina dei Disastri al Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard, che ha siglato insieme al Rettore di UPO Gian Carlo Avanzi e al direttore del Crimedim, professor Francesco Della Corte, un Memorandum of Understanding che formalizza il legame tra Università del Piemonte Orientale e Harvard Medical School in ambito di didattica e ricerca di eccellenza nel campo della medicina dei disastri.

Il Master è diventato, in questi venti anni, un punto di riferimento accademico nazionale e internazionale per quanto riguarda la ricerca, l’addestramento virtuale e pratico e la gestione delle emergenze nel campo della medicina dei disastri. Le lezioni coinvolgeranno 32 ‘masteristi’ provenienti da 25 paesi diversi, che potranno contare sulla faculty Emdm composta da esperti accademici e professionisti del settore della gestione delle emergenze.

Il vero e proprio banco di prova sarà poi l’esercitazione di maxi-emergenza in scala reale (che torna dopo due anni), nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio a Bellinzago Novarese, dive saranno oltre 500 le persone coinvolte sotto la guida organizzativa di Crimedim, tra cui i comitati della Croce Rossa e il coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile della provincia di Novara, studenti della Scuola di Medicina, medici e infermieri, staff del centro di simulazione e didattica per le professioni sanitarie Simnova dell’Upo. Come da tradizione, inoltre, è previsto il supporto del 3° Reparto Sanità ‘Milano’ e il Reggimento Gestione Aree di Transito dell'Esercito Italiano che allestirà un ospedale da campo completamente funzionante.

L'esercitazione in numeri

150 comparse (studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Infermieristica addestrati al ruolo di vittime)

comparse (studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Infermieristica addestrati al ruolo di vittime) 100 militari impiegati a vario titolo nell’allestimento, mantenimento e rimozione della struttura

militari impiegati a vario titolo nell’allestimento, mantenimento e rimozione della struttura 20 truccatori

truccatori 32 studenti provenienti da 25 paesi da tutto il mondo dello European Master in Disaster Medicine

studenti provenienti da 25 paesi da tutto il mondo dello European Master in Disaster Medicine 4 Istituzioni partecipanti: Crimedim, Simnova, Reggimento Gestione Aree di Transito-RSOM, 3° Reparto di Sanità 'Milano'

Istituzioni partecipanti: Crimedim, Simnova, Reggimento Gestione Aree di Transito-RSOM, 3° Reparto di Sanità 'Milano' 50 Membri dello Staff del Crimedim

Membri dello Staff del Crimedim 100 volontari impegnati nel soccorso

volontari impegnati nel soccorso 25 mezzi di soccorso

mezzi di soccorso 1 Ospedale da campo Roll 2 dell'Esercito Italiano

Ospedale da campo Roll 2 dell'Esercito Italiano 2 posti di comando mobile

posti di comando mobile 3 maglie radio

maglie radio 1 sala operativa

sala operativa 2 ambulanze reali in supporto all’attività esercitativa

ambulanze reali in supporto all’attività esercitativa 6 mesi di preparazione

mesi di preparazione 1 drone

drone 150 individui e mezzi monitorizzati via Gps durante l’esercitazione

I partecipanti al Master