Nel weekend il Paraboloide si apre al pubblico tra arte e archeologia

CASALE - È al Paraboloide di Casale, simbolo della storia del cemento, che sta per approdare 'Vice Versa', un progetto nato nella primavera del 2021 dall’installazione di 'Passi' di Alfredo Pirri, presentata al Castello Maniace di Siracusa. Venerdì 20 maggio alle ore 18.30, alla presenza delle istituzioni locali, dell’associazione 'il Cemento' di Buzzi Unicem – promotrice dell’iniziativa – degli artisti e dei cittadini, sarà aperto uno spazio temporaneo dedicato all’incontro tra arte e archeologia industriale, che resterà fruibile per tutto il week end, dalle 18 alle 24.

Quest’occasione sarà il primo step per avviare il paraboloide verso un percorso di rivitalizzazione, trasformandolo in una struttura polifunzionale e centro culturale. 'Vice Versa' è quindi un’opera audio e video, nata dalla collaborazione tra l’artista Alfredo Pirri, il filmaker e musicista Pietro Leone e la curatrice e critica d’arte Helga Marsala, e si sviluppa grazie al dialogo tra l’imponente architettura medievale del Castello di Maniace e lo stabilimento Buzzi Unicem di Augusta.

«Pensare al Paraboloide come luogo d’eccezione per la promozione di un progetto, che ha il suo focus sulla sperimentazione artistica, oltre che sul rapporto tra arte e mondo del lavoro, è un modo per avviare simbolicamente questa struttura ad un nuovo corso, nel segno dell’identità territoriale, della cultura e del radicato rapporto con l’impresa. Prima dei prossimi lavori di recupero conservativo si intenderebbe così celebrarne il fascino attuale, carico di memoria e di immagini del passato, unitamente alla potenza dei processi di innovazione industriale e architettonica, in attesa della completa rigenerazione degli spazi, sottesi a una nuova vita» spiegano dall'associazione.