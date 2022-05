Novipiù, Okeke miglior Under 21 della Lega

CASALE MONFERRATO – Leonardo Okeke è stato nominato dalla Lega Nazionale Pallacanestro “Miglior Under 21” della stagione regolare. Un riconoscimento che gratifica la stagione del ragazzo e che ha il valore aggiunto di essere arrivato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei 28 Club di Serie A2.



La conferma per il giocatore di proprietà del Derthona Basket - che si è di recente dichiarato eleggibile il prossimo Draft Nba, in programma il 23 giugno – di un’ottima stagione. Leo ha chiuso il suo primo campionato di Serie A2 con 9.3 punti, 7.7 rimbalzi e 1.3 stoppate di media, in 20.8 minuti (51% da 2, 59% ai liberi e 6 doppie-doppie). Purtroppo è stato costretto a saltare 9 partite su 30 per un’infiammazione alla gamba destra, una periostite dovuta alla crescita precoce.

Il riconoscimento sarà consegnato al vincitore nel corso dei playoff di Serie A2.