Le ex carceri di Casale aprono porte (e celle) al pubblico

CASALE - Le chiavi simboliche delle ex carceri di Casale sono state consegnate da Fabio Cei al sindaco Federico Riboldi questo pomeriggio, nella cerimonia che ha segnato il passaggio - tramite donazione - dello stabile al Comune. Un momento che segna l'inizio di un percorso che nelle intenzioni dell'amministrazione porterà i locali di via Leardi (celebri per avere 'ospitato' nel 1975 Renato Curcio, co-fondatore delle Brigate Rosse poi evaso) a contenere la collezione di Leonardo Bistolfi arrivata in città l'anno scorso. Le porte (e le celle) delle ex carceri, con la cappella e il teatro al loro interno si sono quindi aperte alla cittadinanza per visite guidate che si stanno tuttora svolgendo e che continueranno anche domani. In segno di riconoscenza a Cei sono state poi consegnate le chiavi della Torre Civica di Santo Stefano.