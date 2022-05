A Casale arriva Streetgames: tre giorni di festa e di sport

CASALE - Dopo due anni il sipario è pronto ad alzarsi per davvero: per la prima volta ‘Streetgames’ arriverà a Casale, inaugurando la stagione estiva e trasformando per tre giorni - 10,11 e 12 giugno - il centro città in sinonimo di sport e divertimento per tutti.

Basket 3x3, calcio a 5, beach volley 2x2: sono questi i tornei, in veste sia femminile sia maschile, che verranno ospitati in piazza Castello grazie rispettivamente a Riccardo Fara (nello specifico sarà il circuito Fip Mastergroup per la palla a spicchi), Asd Il Nespolo e Xfive sport. Le iscrizioni a tutti i tornei di Casale sono disponibili sul sito sulla pagina dedicata alla tappa.

L’evento, che in questa edizione vanta anche il prezioso patrocinio del Coni, offrirà anche un vasto intrattenimento musicale in piazza Mazzini dalle 21 tutte le sere con Sahara e dj set il venerdì, la Shary Band il sabato e gran finale la domenica con Supersmile.

A questa tappa seguiranno quella di Novara, nella classica modalità ‘lunga’ dal 25 giugno al 3 luglio, quella di Boffalora, nel centro sportivo 'Boffalorello’ dal 7 al 10 luglio, per chiudere poi con Livorno dal 29 al 31 di luglio. Proprio a Livorno, per la prima volta in assoluto, si disputeranno le finals di tutti i tornei disputati nelle varie tappe. Chi raggiungerà la finale avrà viaggio e pernottamento gratuito in Toscana.