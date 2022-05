Il Sobrero vola negli Usa per mostrare il lato curativo del vino

ATLANTA (USA) - Tre studenti dell’istituto Sobrero di Casale, Letizia Mutti (2003), Luca Figazzolo (2005) e Lisa Guarnero (2005), figurano tra i sette finalisti selezionati dalla Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) in gara a Isef (International Science and Engineering Fair, la più importante competizione per gli studenti under 20.

Il progetto del team casalese ‘EnoMed. Il potere degli antiossidanti dell’uva: una prospettiva green per la terapia antitumorale’ è stato svolto grazie anche alla collaborazione con Enosis, centro di ricerca applicata in enologia, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all’Upo di Novara ed è stato quindi presentato negli Stati Uniti, ad Atlanta, da Letizia e Luca.