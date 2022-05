Continua la posa del porfido: chiude un tratto di via Salandri

CASALE - Prosegue la sostituzione dell’asfalto con cubetti in porfido e luserna nelle vie Vidua, del Gazometro e Salandri. E proprio in quest’ultima, da oggi iniziano i lavori in un nuovo tratto di strada.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno il tratto che va dal vicolo Falzetta a piazza Castello, con la conseguente modifica alla viabilità della zona: dalle 8 di oggi, e fino al termine dei lavori previsto per fine giugno, proprio questa zona sarà chiusa al transito.

Sono ancora in vigore, per permettere la posa della nuova pavimentazione, le seguenti modifiche alla circolazione nella zona di via Salandri, via Vidua e via del Gazometro: