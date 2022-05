Calcio camminato, esordio di bronzo per l'Italia del ct Linarello a Bilbao

BILBAO (SPAGNA) - «Una grandissima esperienza, gli inni prima della partita danno una sensazione impagabile» poche parole, ma dalle quali traspare perfettamente l'emozione del casalese Massimo Linarello, commissario tecnico della nazionale italiana di walking football (calcio camminato) over 50, reduce dalla prima uscita internazionale nel torneo di Bilbao dello scorso weekend.

Con gli italiani al nastro di partenza le rappresentative di Francia, Inghilterra e Paesi Baschi. Nella semifinale gli azzurri - nelle cui fila erano presenti altri due monferrini, Davide Maurizio BustoDesana e Bruno Balbo - hanno tenuto testa ai padroni di casa (1 a 1 nei tempi regolamentari) per poi cedere solo alla lotteria dei rigori. È quindi arrivata l'affermazione di misura (2 a 1) nella 'finalina' contro la compagine transalpina, dominando a larghi tratti la partita e aggiudicandosi quindi la medaglia di bronzo.

«Un grande risultando contando che eravamo la nazionale più giovane e che negli altri Paesi il movimento è molto più sviluppato - racconta Linarello - Hanno pesato molto il regolamento che varia da stato a stato e la mancanza di 'esperienza internazionale' se così la possiamo chiamare. Però abbiamo dimostrato che i valori sono alti, e questo ci fa sperare per i prossimi impegni, che però devono essere ancora ufficializzati».

Un'affermazione importante che va a dimostrare ancora una volta come il movimento del calcio camminato abbia un vero e proprio cuore pulsante a Casale, dove poche settimane fa i nerostellati (sempre allenati da Linarello) si sono imposti sulle leggende di Barcellona e Birmingham. Hanno preso parte alla kermesse spagnola anche gli azzurri over 70 e over 60: tra le fila di quest'ultima si sono resi protagonisti anche i casalesi Franco Sarzano e .