Casale, all'istituto Sobrero in arrivo 10mila euro da Mad for Science

CASALE - Non sono arrivati il primo posto e quindi il premio più ricco (in termini sia economici che di notorietà), ma l'istituto Sobrero di Casale può dirsi ampiamente soddisfatto, visto che rientrare nella rosa degli 8 istituti finalisti del concorso nazionale Mad for Science - promosso da Fondazione DiaSorin - porterà comunque nelle casse della scuola 10mila euro: «Sono orgoglioso di voi» ha detto il dirigente scolastico Riccardo Rota appena dopo la premiazione che si è svolta in diretta questa mattina. Il progetto con cui il team di studenti monferrini ha partecipato al concorso - poi vinto dal liceo Segrè di Mugnano di Napoli - nasce proprio dalle colline nostrane e dal vino.

Tutti gli approfondimenti su Il Piccolo in edicola domani