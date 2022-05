L'assessore Chiorino in visita ai nido comunali di Casale

CASALE - L’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino ha fatto visita ieri, mercoledì 25 maggio, al personale e ai bimbi degli Asili nido comunali di Casale recentemente coinvolti, loro malgrado, nella crisi di Eurotrend che porterà, nei prossimi giorni, al subentro 'in supplenza' di una nuova cooperativa.

Ad accompagnarla l’assessore Luca Novelli: «La visita dell’assessore Chiorino, sempre molto attenta al nostro territorio, ha avuto una valenza molto importante, perché ha dimostrato coi fatti la propria vicinanza in un momento così delicato per le nostre strutture. La rescissione del contratto con la cooperativa che gestiva i servizi dei nidi comunali apre finalmente la strada a un nuovo corso e sapere che la Regione ci è vicina, è un aspetto fondamentale».

Ed è anche la stessa Elena Chiorino a soffermarsi su questo aspetto: «Esprimo la massima gratitudine alle educatrici e al personale ausiliario per il grande valore morale dimostrato nel garantire la continuità del servizio in un momento così difficile: un segno di grande professionalità e dedizione che ha permesso di dare continuità a un servizio fondamentale per le famiglie di Casale Monferrato e dintorni».