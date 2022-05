Ancora eventi al Castello di Casale per questo weekend di MonFest 22

CASALE - Si sta avvicinando la fine per il MonFest 22, la biennale di fotografia casalese, fissata per il 12 giugno. Gli eventi però in programma sono ancora tanti. Si parte questo sabato, 28 maggio, con doppio appuntamento pomeridiano al Castello del Monferrato: una presentazione libraria e un nuovo incontro del ciclo 'I maestri che vivono nel Piemonte'. Alle 15.30 ci sarà Giovanna Calvenzi con l’autore di ‘Nomadelfia – Un’oasi di fraternità’ Enrico Genovesi. Alle 17.30 invece Mariateresa Cerretelli, direttore artistico di MonFest, converserà con Elena Givone sul tema ‘Dreams. Tra sogno e realtà – Quando la fotografia diventa sogno’.

Domenica 29 si aprirà alle 11 con il Gdm (Gruppo Fotografi Monferrini) e l’Afa (Associazione Fotografica Alessandrina) che racconteranno la loro partecipazione al MonFest in una video proiezione sempre al castello; mentre alle 15 si terrà il workshop per bambini con Elena Givone dal titolo Il laboratorio dei sogni. È realizzato in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati; per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. Si chiuderà alle 17.30 con Letture Portfolio che hanno caratterizzato la giornata inaugurale del MonFest. Silvia Taietti, Federica Berzioli e Giovanni Pelloso presenteranno la rivista e il video dei tre vincitori delle Letture Portfolio. Presente all’incontro anche la fotografa Isabella Franceschini vincitrice del 1° premio con il lavoro Becoming a citizen.

Rimangono ancora aperte tutte le mostre nei monumenti storici della città. Al sito http://www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022 tutte le informazioni e gli orari.