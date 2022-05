Farè (Lega): vicinanza alle vittime di violenza e all'Ana. La mozione

CASALE - A una ventina di giorni dai discussi episodi di molestie e violenze denunciati in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini a inizio maggio, sulla vicenda interviene il segretario cittadino della Lega, Mario Farè.

«Sono sicuro che la stessa Associazione Nazionale Alpini sarà in grado di risalire agli eventuali responsabili dei fatti di Rimini e che l'Autorità Giudiziaria e Inquirente sapranno valutare e punire gli autori di violenze con cognizione di causa. Sono convinto che ogni violenza di qualunque tipo debba essere perseguita ed estirpata colpendo i responsabili con i mezzi che la democrazia ci mette a disposizione. Detto questo, voglio esprimere la mia vicinanza e del gruppo Lega per Salvini Premier di Casale Monferrato alle vittime che hanno subito violenza nell'evento in questione e all'Associazione Nazionale Alpini che per colpa di individui senza intelligenza è stata coinvolta nell'accaduto. Inutile ricordare che cosa è l'Ana e come agisce, affiancando gli enti territoriali e la Protezione Civile nei momenti critici per le popolazioni in maniera volontaria e senza risparmiarsi. Per questo motivo il Gruppo Consigliare ha depositato una mozione dove tutto ciò premesso venga condiviso dal Consiglio Comunale Casalese. La nostra è una ferma condanna nei confronti di chi si è macchiato di gesti deprecabili e al contempo vuole essere un sostegno all’Associazione Nazionale Alpini che si è ritrovata nell’occhio del ciclone per via di alcune azioni profondamente sbagliate, compiute da alcune persone che poco hanno da spartire con la gloriosa storia degli Alpini».