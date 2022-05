Am+ consegna le nuove brocche dell'acqua alle scuole di Balzola

BALZOLA - Nei giorni scorsi Am+ ha consegnato le nuove brocche d’acqua alle scuole dell’infanzia Regina Margherita e primaria De Amicis di Balzola. Il responsabile del laboratorio analisi, il dottor Dario Scozia e l’ingegner Cavalli, responsabile del settore idrico dell’azienda casalese, accompagnati dal sindaco Marco Torriano, si sono recati personalmente presso gli istituti per la consegna del materiale.

«Ringrazio Am+, la direttrice Gabriella Cressano e il presidente Massimo Zemide per questa attenzione nei confronti dei più giovani, in un’importante azione educativa che deve essere continua nel tempo.

Alle scuole di Balzola si beve l’acqua dell’acquedotto da molti anni, fin dai tempi dell’amministrazione Bergoglio, quando era stata fatta una precisa scelta con relativo investimento per eliminare la massa di rifiuti plastici derivante da bottiglie dell’acqua e vettovagliamento usa e getta, passando all’acqua in caraffa e ai piatti lavabili.

L’acqua che ogni giorno è disponibile nella rete di acquedotto Am+ è di ottima qualità, verificata nel continuo dai laboratori e permette a ogni famiglia di coniugare risparmio economico a un grande beneficio per l’ambiente con la drastica riduzione di rifiuti plastici e dell’inquinamento che ne consegue» spiega il primo cittadino

Insieme alle caraffe per le scuole è stato consegnato anche un volantino illustrativo di quanto viene fatto da Am+ ogni giorno per garantire sempre la migliore qualità dell’acqua.