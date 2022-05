Confagricoltura, Paola Sacco nuovo presidente

Paola Sacco è il nuova presidente di Confagricoltura Alessandria. Dopo 9 anni e 3 mandati, per Luca Brondelli di Brondello è arrivato il momento di lasciare le redini dell’associazione provinciale degli imprenditori agricoli, a norma dallo Statuto, per dedicarsi totalmente all’incarico nazionale quale componente della Giunta confederale.

“E’ un’emozione e un onore rappresentare tutte le aziende agricole di Confagricoltura ed è allo stesso tempo una responsabilità che voglio prendermi” ha commentato non appena acclamata.

Il nuovo vertice dell’organizzazione degli agricoltori provinciali, la prima donna ad essere eletta, ha sempre partecipato attivamente alla vita associativa. Dapprima nell’Anga (l’associazione dei giovani di Confagricoltura), in un secondo tempo tra le socie fondatrici e le dirigenti di Confagricoltura Donna provinciale, regionale e nazionale, per diventare infine tra il 2016 e il 2019 presidente di Zona di Tortona. Attualmente Sacco è anche presidente di Confagricoltura Donna Piemonte e vice presidente di Apsov.

Laureata in Scienze Agrarie a Torino, è sposata con due figli e abita a Tortona: conduce col marito e la figlia circa 270 ettari tra Tortona, Pontecurone e Rivanazzano Terme, nei quali coltiva prevalentemente colture da seme, mais e pomodoro da industria.

Il passaggio di consegne si è tenuto questa mattina, lunedì 30 maggio, al Castello di Piovera ad Alluvioni Piovera durante l’Assemblea generale elettiva di Confagricoltura Alessandria, nel corso della quale, dopo la lettura e l’approvazione dei bilanci, sono state elette tutte le cariche sociali per il quadriennio 2022-2025: affiancheranno Paola Sacco come vice Maurizio Montobbio, Lorenzo Morandi e Giacomo Pedrola.