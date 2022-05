Casale, eletto il nuovo direttivo di Santa Caterina Onlus

CASALE - Si è svolta nella serata di giovedì 26 maggio, nella splendida cornice del coro delle Monache, l’assemblea annuale dei soci di Santa Caterina Onlus. Nel corso dell’incontro è stato approvato il rendiconto del 2021. La presidente Marina Buzzi Pogliano ha messo in evidenza come nello scorso anno siano state destinate importanti risorse economiche per il restauro prima di lanterna, cupole, tamburo e tetti, poi della facciata.

Le iniziative a sostegno del restauro non sono mancate (grazie soprattutto a Buzzi Unicem, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, e al Comune di Casale), anche tramite la grande opportunità di marketing installata sul ponteggio della facciata, ossia il ledwall che è servito come vetrina per le aziende che hanno fornito il loro contributo per i prossimi interventi di restauro degli affreschi della cupola del monumento barocco cittadino. Tra le attività 'diverse' è risultata proficua anche l’iniziativa dei Cavagnin di Natale, realizzati in collaborazione con l’azienda agricola Coppo Giovanni, attraverso la quale si è attuato il claim 'il gusto per l’arte'.

Tra le attività di raccolta fondi realizzate nel 2021, sempre focalizzate sulle esigenze di copertura dei costi di restauro degli affreschi della cupola, figura in primis l’aperitivo benefico al Castello del Monferrato promosso dal Lions Club Marchesi del Monferrato.

I lavori della serata sono proseguiti con la presentazione ed elezione dell’unica lista per il rinnovo del consiglio direttivo. Marina Buzzi Pogliano, Pietro Caire, Pierluca Sella, Corrado Rendo e Maria Luisa Vernoni hanno confermato la loro disponibilità ad essere rieletti, al loro fianco i nuovi candidati Luisa Oberti, Silvia Miglietta, Alberto Marello (direttore de Il Piccolo) e Don Renato Dalla Costa. Lasciano invece l’incarico per nuovi sopraggiunti impegni lavorativi e familiari, Ilaria Rivalta, Simonetta Ghia e don Giampio Devasini.

Il team dei professionisti della Fabbrica di Santa Caterina ha presentato gli interventi effettuati sulla facciata: l’architetto Enrica Caire, direttore dei lavori, insieme all’architetto Sara Vecchiato, all’ingegnere Simone Giordano e al geometra Giovanni Spinoglio ha illustrato, attraverso materiale fotografico, il lavoro d’equipe svolto nel corso di questi mesi, i cui risultati stanno per essere svelati. Infatti, a partire dal 6 giugno inizierà lo smontaggio dei ponteggi e la rimozione della grande 'vela' che copre il monumento cittadino. Venerdì 10 giugno alle ore 18 si svolgerà una breve cerimonia di inaugurazione della facciata restaurata, dono dell’Associazione alla Città.