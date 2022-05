Leardi: 16 studenti vincono al progetto della Regione sull'Europa

CASALE - Tra i premiati del concorso della Regione Piemonte 'Diventiamo cittadini europei 2020-2021' ben 16 sono alunni ed ex alunni dell'Istituto Leardi di Casale. A ogni vincitore è stata conferita una borsa di studio del valore di 300 euro per aver redatto un saggio su una tematica di interesse europeo.

La premiazione si è tenuta lo scorso 12 maggio nell'Aula Magna dell'Istituto insieme alla 4°A Afm, la 2°A Cat e la 2°B Grafico. In collegamento da Bruxelles inoltre era presente con la sua classe il professore Dario Montesinos, docente presso la European School. Anche al Salone del Libro di Torino il 23 maggio scorso si è tenuta una piccola cerimonia per i sedici vincitori, accompagnati da altri 36 compagni dell'Istituto premiati invece per il progetto sempre regionale 'Ambasciatori del Consiglio della Regione Piemonte'.

Gli studenti che si sono aggiudicati la borsa di studio per 'Diventiamo cittadini europei' sono Anna Giulia Padurariu, Luca Cornaglia, Martina Prosperi, Maria Teresa Negri, Silvia Cabrino, Marianna Buccino, Benedetta Furgato, Marta Musso, Martina Gazzi Martina, Martina Pugno, Alessia Zilio, Nicolò Marafin, Valeria Tigano, Sofia Bortoletto, Francesca Ulla e Sara Valsecchi.