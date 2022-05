Pietre contro auto e persone: ferita barista, un fermo

CASALE - ORE 9.10 - Carabinieri e Polizia stanno procedendo all’identificazione dell’uomo che la scorsa notte ha scatenato il panico in città e ferito una barista lanciandole una pietra in testa.

Si tratterebbe di un nigeriano già noto per episodi anche violenti in centro.

ORE 8.37 - La Polizia di Casale ha fermato il presunto responsabile del folle raid avvenuto nella notte in città. Al momento l'uomo si trova in Commissariato. Gli operatori dovranno chiarire come procedere, non si esclude il fermo di indiziato di delitto.

ORE 6.37 - Notte di paura e follia: dalle 4 un uomo sta gettando pietre contro auto e persone. Sassi sono finiti anche contro le auto dei militari.



Una barista che stava aprendo il locale in centro è rimasta ferita. La donna è stata colpita alla testa da una pietra. È stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, fortunatamente non è grave.

I Carabinieri stanno setacciando la città. Si tratta di una persona pericolosa, impugna una catena. Chi lo dovesse vedere deve avvertire subito la centrale.