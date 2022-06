Al Balbo si fa teatro: doppio spettacolo per chiudere l’anno 21-22

CASALE - L’Istituto Balbo chiude l’anno scolastico con un doppio appuntamento e lo fa parlando di progresso. È questo infatti il filo invisibile che unisce i due spettacoli in programma per il mese di giugno realizzati dagli studenti della scuola casalese.

Il primo si chiama ‘Revolution’ e andrà in scena martedì 7 giugno alle 21 al Teatro Municipale. Si colloca sulla scia del progetto di ‘Storia Contemporanea’ che ha vinto il concorso regionale 21-22 presentato da cinque studentesse, ora anche attrici. Le ragazze insieme ad altre compagne e accompagnate dalla Colibrì band trasporteranno gli spettatori in un futuro prossimo, nel 2050, per parlare di opportunità lavorative, progresso ed educazione civica. Ha coordinato il progetto il professor Fabrizio Meni. Lo spettacolo avrà una replica domenica 12 giugno alle 18 nel cortile del castello di San Giorgio, dove verrà anche presentato il lavoro di alcuni studenti della I B classico sui cambiamenti climatici.

Spazio anche al teatro greco. Giovedì 9 giugno il laboratorio teatrale dell’Istituto metterà in scena nel cortile del Castello del Monferrato ‘Il segreto di Prometeo’. Appuntamento alle 19. Si tratta di un adattamento del ‘Prometeo incatenato’ di Eschilo, drammaturgo della Grecia antica, e di ‘Psiche e Techne’ di Umberto Galimberti. Uno spettacolo tutto corale che indaga proprio il tema del progresso nel mondo antico, donandogli sfumature di attualità. La regia è di Maria Paola Casorelli. L’opera è già stata rappresentata a Siracusa nei giorni scorsi in occasione del Festival del dramma antico 22.

In merito Carlo Farina, Prometeo nello spettacolo, ha detto «Ho iniziato a fare teatro quando è scoppiata la pandemia, così non sono mai potuto andare a Siracusa per questo festival. Finalmente, dopo due anni, siamo riusciti a tornare. È stato emozionante. Questo spettacolo è da vedere assolutamente: è qualcosa di diverso rispetto al solito Prometeo ed è molto interessante come affronta tematiche anche molto attuali». Altre due repliche ci saranno nel corso del mese: la prima a San Salvatore e la seconda a Novi Ligure.