Apertura straordinaria per MonFest 22: questa settimana anche il 2 giugno

CASALE - Apertura straordinaria per MonFest 2022, la biennale di fotografia casalese. Anche per giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, le mostre nei monumenti storici cittadini saranno aperte ai visitatori. Tutte le aperture e gli orari al link seguente.

Per quanto riguarda gli eventi invece doppio appuntamento: si inizia con gli studenti del Leardi sabato 4 alle 11 che presenteranno i loro lavori esposti in 'Fotografia in vetrina', il progetto di MonFest in partnership con le attività commerciali di Casale. E si conclude con Francesco Negri e i curatori della mostra a lui dedicata nella Manica Lunga del Castello del Monferrato. Domenica 5 infatti a partire dalle 10.30 Elisa Costanzo e Luigi Mantovani accompagneranno i visitatori alla scoperta dell'esposizione. I tour guidati sono ad orari prefissati, oltre quello delle 10.30 si potrà partecipare alle 11.45, 16.15 e 17.30. Non è necessaria la prenotazione, ma per avere informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica al 0142444246 o all'e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

Tutte le info e gli approfondimenti sulla manifestazione al link www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022.