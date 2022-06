Casale: le informazioni per il rilascio delle tessere elettorali

CASALE - In occasione del referendum sulla giustizia in programma domenica 12 giugno, il Comune di Casale informa che per il rilascio delle tessere elettorali sarà attivato uno sportello dedicato in via Magnocavallo 7 da giovedì 9 giugno a sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 18 e domenica 12 giugno dalle 7 alle 23, gli orari di apertura delle urne.



Sempre in vista della consultazione referendaria, lo sportello rilascio CIE - Carta d'Identità Elettronica del Comune di Casale Monferrato sarà attivo anche domenica 12 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La ricevuta rilasciata in attesa della spedizione del documento vale come documento di identificazione ai seggi per l'esercizio del diritto di voto.