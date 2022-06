A Terruggia torna Vivere in Campagna: quest'anno 40 stand

TERRUGGIA - Dopo lo stop a causa della pandemia ritorna finalmente anche 'Vivere in Campagna', la manifestazione floreale che da diversi anni si tiene a Terruggia. La 27esima edizione sarà questo weekend, sabato 4 e domenica 5 giugno, in piazza Vittorio Emanuele III e presso il parco Villa Poggio.

Gli stand saranno una quarantina con espositori di diverso genere, dal florovivaismo ai prodotti enogastronomici e artigianali del territorio. «Ci sarà varietà per tutti i gusti - spiega il presidente della Pro Loco Francesco Scarpino - Abbiamo anche attrezzato una speciale area pic nic per chi volesse degustare direttamente in loco i cibi in vendita». Anche gli eventi in calendario animeranno l'intero fine settimana senza sosta per andare incontro alle preferenze di tutti i visitatori. Si parte sabato dalle 14.30 con l'inaugurazione ufficiale della manifestazione (anche se gli stand saranno già aperti dalle 10). A seguire, alle 15 ci sarà una camminata guidata intorno a Terruggia a cura di Luca Manzan in collaborazione con Fiab Monferrato. Il percorso è di 8 km circa e il prezzo a persona è di 12 euro, comprensivo di merenda finale. Per informazioni e prenotazioni contattare il 3409615607. Gli appuntamenti della giornata si chiuderanno infine alle 17.30 con la conferenza 'orto e giardino'.

Domenica si parte invece alle 9 con la camminata per il Comune insieme a 40 rappresentanti dell'associazione 'amici del gemellaggio' della Tour De Salvagny, Comune francese fratello di Terruggia. Sarà questa l'occasione per festeggiare il 25esimo anniversario del rapporto tra i due paesi con lo scoprimento del nuovo ulivo dell'amicizia donato dall'associazione e trapiantato nel parco della memoria. Alle 11 si terrà un'altra conferenza, questa volta sul tema 'Apicoltura e miele'. Alle 15 ancora appuntamento con la camminata a cura di Luca Manzan in collaborazione con Fiab Monferrato. Si chiuderà alle 17.30 con l'incontro sull'orto sinergico e la premiazione del contest 'ortobello', le cui candidature sono state aperte il marzo scorso.

Per l'intera giornata inoltre saranno attivati numerosi laboratori esperienziali dedicati ai bambini e non solo a cura di Luigina Genovese e sarà possibile visitare tutti gli infernot sul territorio, sia quello comunale che quelli privati, oltre che prendere parte a tour guidati del centro storico. Numerose anche le mostre al parco Villa Poggio realizzate da artisti locali.

«Rispetto alle edizioni pre-Covid non c'è tanta differenza. Abbiamo deciso solo di non riproporre il pranzo a cura della Pro Loco, per dare così più spazio agli esercizi commerciali del paese» ha concluso Scarpino.