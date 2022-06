Stand a Terruggia per Vivere in Campagna: c’è anche quello francese

TERRUGGIA - Ultimo giorno per 'Vivere in Campagna' a Terruggia. I 40 espositori di prodotti artigianali e enogastronomici che per questo weekend hanno popolato il parco di Villa Poggio saluteranno il Comune questa sera.

Continuano però anche gli eventi, tra laboratori e mostre dedicate ai fiori, oltre ovviamente alla vendita dei singoli stand. Tra questi anche quello che arriva dalla Tour De Salvagny, Comune gemellato con Terruggia, che per quest'edizione post-pandemica di 'Vivere in Campagna' è stato rappresentato da quasi una cinquantina di francesi dell'associazione Amici del Gemmellaggio in visita in Monferrato.