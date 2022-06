Giugno a Cella Monte: nel weekend torna protagonista la musica classica

CELLA MONTE - Anche durante il mese di giugno i concerti del Monferrato Classic Festival proseguiranno a Cella Monte, nella Chiesetta di Sant'Antonio. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Maurizio Deevasis durante l'evento conclusivo della rassegna Maggiociondolo.

Saranno quattro gli appuntamenti musicali del mese, uno per ogni domenica. Si parte proprio oggi alle 17.30 con il pianista tarantino Giuseppe D’Elia, classe 1998. È stato vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Accanto all’attività solistica, si impegna assiduamente nella musica da camera accumulando esperienza in varie formazioni, tra cui piano e voce, piano e oboe, piano e chitarra, piano e trombone, piano e violino, in trio con oboe e fagotto e in quintetto con archi. Proporrà la 'Toccata in sol minore' di J. S. Bach. Il concerto si concluderà infine con l'esecuzione delle Variazioni su un Tema di Paganini op 35, primo libro, di J. Brahms.