L’arte fa beneficenza: torna ‘Art#together’ fino al 20 giugno

CASALE - Aiutare chi soffre con l’arte: è questo lo spirito che anima ‘Art#together’, l’iniziativa nata in pandemia che proprio in questi giorni ha ri-attivato una nuova raccolti fondi. Sarà destinata a sostenere l’idea dell’Archivescovo Cyril Vasil della Diocesi di Kosice nella costruzione di un’asilo per bambini profughi ucraini. Il progetto no-profit è organizzato da Smov di Vittoria Oglietti e 111 Lab in collaborazione con Giovanni Saldì e alcuni artisti monferrini che hanno donato i propri lavori per la causa.

Le opere di Art#together - esposte nell’ingresso del primo piano del Comune di Casale - potranno essere acquistare fino al 20 giugno tramite una donazione sulla pagina Facebook art.together.casalemonferrato.

Tra gli artisti ci sono Emilaino Cavalli, Fernanda Core, Nadiaanna Crosignani, Giuliana D’Adda, Albina Dealessi, Paolo Deandrea, Iris Devasini, Anna Galli, Daniele Lesti, Renato Luparia, Cate Maggia, Gigi Marini, Paolo Novelli, Mattia Pallanza, Piergiorgio Panelli, Ambra Pegorari, Fernanda Pessina, John Sale, Maria Pia Talio e Bona Tolotti.