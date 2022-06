Il mercoledì sera a Casale diventa di festa per le vie del centro

CASALE - ‘Mercoledì in consolle’ è il nuovo format dell’estate di Casale. A partire da stasera e per tutti i mercoledì fino a settembre, grazie alla sinergia tra Comune e associazioni di categoria, i locali della città proporranno dalle 18 alle 24 dj set e musica dal vivo.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere nel periodo estivo eventi collaterali a carattere infrasettimanale per invogliare la cittadinanza e i visitatori esterni a frequentare Casale anche in serate diverse dal fine settimana.

«Per invogliare bar e ristoranti a organizzare serate musicali con gruppi e dj set durante la settimana – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti - abbiamo lanciato i Mercoledì in consolle, prevedendo da parte del Comune un contributo per la copertura parziale delle spese di organizzazione, i permessi per l’ampliamento dei dehors durante le serate del progetto e la concessione della deroga al superamento dei limiti orari e acustici. Invitiamo anche i negozi e le attività a prolungare il loro orario di apertura, affinché sia tutto il commercio locale a beneficiare di questo importante progetto che vuol essere un sostegno concreto a un settore che ha sofferto molto negli ultimi due anni».

Le associazioni coinvolte sono Confcommercio Casale, Confesercenti Casale, Associazione Botteghe Storiche, Associazione Casale C'è e Associazione Spendo A Casale.