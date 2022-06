Anche a giugno torna Casale Città Aperta: tutti gli orari

CASALE - Ritorna, come da tradizione per il primo weekend di ogni mese, Casale Città Aperta. Sabato 11 e domenica 12 giugno i monumenti storici di Casale saranno nuovamente aperti con l’orario estivo.

Tra le aperture ci sono il Castello del Monferrato (con la possibilità di visitare le mostre temporanee di MonFest 2022 ancora per un’ultima volta), domenica dalle 10 alle 13 ed entrambi i giorni anche dalle 15 alle 19; la Cattedrale di Sant'Evasio e chiesa di San Domenico per tutto il weekend dalle 15 alle 17.30; la chiesa di Santa Caterina sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 fino alle 18; la Torre Civica e la chiesa di San Michele l’11 dalle 15 alle 17.30 e domenica negli orari 10-12.30 e 15-17; il Teatro Municipale domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Palazzo Gozani di San Giorgio solo domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Inoltre saranno aperti anche il Museo Civico dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; il Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta dalle 15 alle 18 e la Sinagoga e i musei ebraici solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con ingresso a pagamento. La nuova esposizione di quest'anno 'Percorso storico-militare del Monferrato' sarà visitabile presso la sede del Coordinamento in via Martiri di Nassiriya 8 domenica nella fascia oraria 10-12.30.

Il 12 giugno sarà anche aperto il percorso dei sottotetti della Cattedrale di Sant’Evasio. L'ingresso sarà organizzato con visite guidate ad orari fissi: alle 15, 16 e 17; il percorso avrà una durata di circa 45 minuti ed è richiesto un contributo di 5 euro (per maggiori di 12 anni), 4 euro (per minori di 12 anni e over 60), l’ingresso è gratuito per possessori di tessera Momu o Abbonamento Piemonte Musei. Il numero massimo consentito per ogni visita è di 10 persone, motivo per cui è consigliata la prenotazione al numero 3929388505 o alla mail antipodescasale@gmail.com.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita alla scoperta dei monumenti più importanti della città. Il percorso durerà circa un'ora e il ritrovo sarà al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15.30. Le recenti normative in tema di prevenzione Covid non prevedono più l’obbligo di green pass per la visita ai monumenti.