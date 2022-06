CASALE - Arriveranno presto gli stipendi di aprile delle lavoratrici dei nidi di Casale (ex Eurotrend, da poco passate alla subentrata Progetto A).

Il Comune di Casale, a fronte del blocco dell'erogazione delle fatture alla precedente cooperativa che aveva in gestione il servizio (Eurotrend appunto), erogherà (oggi è stato dato il mandato per il pagamento) il 90% saldo di aprile (e si spera si possa fare altrettanto per la retribuzione di maggio).

«La caparbietà e la ferma volontà di risolvere velocemente e concretamente la situazione stanno dando i risultati che auspicavamo» commenta il sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Luca Novelli al termine di una giornata che ha visto intorno al tavolo i funzionari del Comune, le organizzazioni sindacali e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria per trovare la migliore soluzione per garantire gli stipendi arretrati al personale della Eurotrend, cooperativa che aveva annunciato il 18 maggio di non essere più disponibile a erogare il servizio.

«Per sbloccare anche i pagamenti del mese di maggio dovremo attendere gli sviluppi delle prossime settimane – ha spiegato l’assessore Novelli - ma quello che è già certo è che siamo riusciti in brevissimo tempo a risolvere nl migliore dei modi una situazione che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi. Mi preme per questo ringraziare ancora una volta il personale degli Asili dipendente della cooperativa per la professionalità e il coraggio dimostrato nel garantire il servizio e i funzionari del Comune per il lavoro senza sosta per raggiungere la migliore soluzione possibile».

Agrodolce Tonio Anselmo, segretario generale della Fisascat Cisl Alessandria-Asti: «Dopo l'accordo tecnico trovato oggi all'Ispettorato del Lavoro con non poca difficoltà nei confronti del Comune, chiediamo ora un accordo politico per far fronte alle retribuzioni che le lavoratrici devono ancora percepire, non penso solo a maggio, ma anche a permessi, ferie e 13esime. Se è vero quello che dice il Comune quando esprime vicinanza alle lavoratrici, sia concreto nei fatti e si faccia carico delle spettanze, come già ha fatto ad esempio quello di Novara, deliberando un fondo apposito. Quindi, bene il 90% di aprile, ma si poteva e doveva fare decisamente meglio».

«Un risultato importante per le lavoratrici che devono comunque recuperare anche i ratei di 13sima ferie, permessi non goduti e tfr…pertanto proseguiremo la battaglia per il recupero di tutte le spettanze!» commentano dalla Cgil.