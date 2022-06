Il Bar Chiuso? Quest’estate a Moleto non sarà aperto per davvero

MOLETO - Sarà una semplice collina quella in cima a Moleto, frazione di Ottiglio, dove sorge il famoso locale Bar Chiuso. O almeno, lo sarà per questa stagione. Ad annunciare la non apertura di uno dei locali più iconici e frequentati di tutta la provincia nei mesi estivi, vero simbolo di turismo nelle colline Unesco, è stato lo stesso staff con un post sulla pagina Facebook.

Molti i commenti di tristezza dei grandi fan degli eventi di Moleto, anche provenienti da fuori provincia, dal Milanese al Torinese. Non sarebbe una chiusura definitiva però. ‘See you in summer ‘23’, ci vediamo nell’estate 2023: è così che si conclude il post. Lo stop non sarà quindi definitivo, ma solo fino all’anno prossimo.