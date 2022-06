Junior in B: Cerutti alza un’altra retina

CASALE MONFERRATO – 23 giugno 2011 - 8 giugno 2022. A distanza di undici anni un’altra promozione per la Junior Casale che ieri sera ha conquistato la promozione in Serie B. Nel video un sorridente e soddisfatto presidente Giancarlo Cerutti che alza, in segno di vittoria, al cielo la retina “scalpata” come da tradizione da uno dei canestri del PalaFerraris.

Undici anni dopo (stavolta non è serie A ma B, ovviamente) una scena che si ripete. A Casale Monferrato, dopo la finale vinta dalla squadra di Davide Cristelli contro Collegno, scene di esultanza dei tifosi in centro. La Junior, dopo la cessione del titolo sportivo due anni fa alla JB Monferrato, è tornata. E conoscendo l’ambizione di Cerutti, sarà protagonista della prossima stagione in Serie B.