Sport e musica nel weekend. Che folla per Shary in piazza Mazzini!

CASALE - Vanno in archivio i primi due giorni del weekend di Streetgames, il format itinerante di sport da strada che sta animando la città, tra piazza Castello e piazza divisione Mantova. Mentre gli atleti si sfidano in avvincenti match, l'attenzione la richiama soprattutto la musica, con gli spettacoli serali in piazza Mazzini.

Pienone in particolare ieri per la Shary Band, da anni assente nella capitale del Monferrato. Questa sera ancora musica con la Supersmile Band, inizio concerto intorno alle 21.30.