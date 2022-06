Mercoledì 29 a Casale torna la raccolta abiti usati porta a porta

CASALE - Dopo il buon risultato della prima raccolta porta a porta, è in programma per mercoledì 29 giugno il secondo appuntamento con il recupero degli abiti usati direttamente a casa dei cittadini che ne fanno richiesta. La domanda dovrà essere effettuata entro lunedì 27 giugno, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17 il numero verde gratuito 800 090373, comunicando l’indirizzo e indicativamente il quantitativo di abbigliamento usato da ritirare.

Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà (che ha già in carico gli attuali raccoglitori stradali). Il giorno della raccolta non più tardi delle 7 del mattino si dovranno depositare fuori dalla propria abitazione gli indumenti usati e le scarpe usate inseriti in sacchetti, buste, scatole chiuse e legate bene, con la scritta 'Raccolta abiti'.

Le prossime date sono in programma per il 21 settembre e il 30 novembre. Attualmente il servizio partirà in via sperimentale in città, mentre sarà esteso alle frazioni nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti internet www.cosmocasale.it o www.cooperativals.it.