Domenica scorsa l’anteprima di Monfrà Jazz Fest. Il ‘teatro’? Treville

TREVILLE - Si è aperta lo scorso weekend l’edizione 2022 di Monfrà Jazz Fest. Il primo appuntamento è stato sabato scorso a Treville con lo Scott Hamilton Quartet. A suonare insieme al famoso sassofonista americano c’erano il direttore artistico del Mjf Riccardo Marchese alla batteria, Alberto Bonacasa al piano e Giorgio Allara al contrabbasso. A sorpresa durante la serata si è unito, sotto invito di Hamilton, anche il giovane Tommaso Profeta per un duetto al sax.

Rimandato ai prossimi mesi per motivi tecnici dell’ultimo minuto, invece, il concerto di Gabriele Guglielmi e Gege Picollo ad Hic et Nunc di Vignale previsto per domenica 12. Monfrà Jazz Fest ritornerà questo weekend, da sabato 18. Si aprirà con l’ormai tradizionale appuntamento di ‘Tramonto sul Po’.